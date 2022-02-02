В Чувашии может появиться инвестиционная школа

Такую инициативу на заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей озвучил вице-премьер Дмитрий Краснов. Руководитель Минэкономразвития Чувашии рассказал и о других механизмах, которые способствуют раскрытию потенциала районов.

В республике изучают лучшие практики других регионов, из бюджета муниципальным образованиям, достигшим наилучших показателей, предоставляются гранты – до 10 миллионов рублей.

«В планах создать инвестиционную школу для распространения успешных технологий и кейсов, будут вырабатываться инструменты по инвестиционному развитию муниципалитетов. С помощью инвестиционного портала планируем сопровождать проекты по принципу одного окна. Также в регионе по поручению Главы Чувашии будет реализован проект «Капитаны бизнеса», — подчеркнул заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Ключевым вопросом на повестке Координационного совета стала презентация инвестиционных профилей Новочебоксарска, Вурнарского, Моргаушского, Цивильского районов. По словам руководителя региона – это должно стать эффективным инструментом управления развитием местных экономик.

«Очевидно, что предприниматель начинает свою деятельность тогда, когда он уверен, что это принесет ему определенное продвижение с точки зрения личного благосостояния и самореализации. Он инвестирует, когда понимает, что инвестиции защищены и соответствующим образом обеспечены неким сопровождением. Несомненно, он должен знать, куда ему обратиться в случае, если у него возникнет проблема, чтобы защитить свои права и интересы», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

В работе Координационного совета принимали участие и федеральные эксперты. Директор по региональному развитию Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» Алексей Бобов посоветовал обратить внимание на межмуниципальную кооперацию и адресную поддержку предпринимателей. Консультант Института моделирования бизнеса Антон Язовских отметил, что принципиален и кадровый вопрос. Лучшие специалисты должны оставаться на местах.

«Нам есть с чем сравнить, и есть регионы, где народ находится в чемоданном настроении. У вас – нет, у вас удовлетворенность высокая», — дал свою оценку Антон Язовских.

Минэкономразвития Чувашии.