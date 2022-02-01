01 Фев

Со 2 по 6 февраля Чувашский театр оперы и балета приглашает на​ Фестиваль чувашской музыки

  • О богатстве музыкальной культуры чувашского края можно говорить бесконечно. Масштабные симфонические полотна и инструментальные пьесы, камерная вокальная лирика и колоритные народные песни, самобытные оперы и балеты… Для того, чтобы почувствовать дыхание родной республики, нужно совсем немного: отложить будничные дела, взять с собой друзей и отправиться в Чувашский государственный театр оперы и балета на фестиваль чувашской музыки!
    Фестиваль чувашской музыки – это уникальная возможность приобщиться к национальному искусству, оценить неповторимость и самобытность культуры, не самой древней, но, безусловно, одной из самых интересных.

    Программа фестиваля​ будет отличаться стилевым и жанровым разнообразием. Гала-концерт порадует зрителей яркими​ вокальными, хореографическими и инструментальными​ номерами​ национальных авторов.

    Специальная гостья​ —​ народная артистка Чувашии Августа Уляндина.​

    Программа Фестиваля чувашской музыки:
    2 февраля – опера Ф. Васильева «Шывармань»

    3 февраля – балет Ф. Васильева «Сарпиге»

    5 февраля – опера Г. Хирбю «Нарспи»

    6 февраля – заключительный Гала-концерт

Автор записи: anna

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