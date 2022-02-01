По поручению Главы Чувашии должны быть проанализированы концессионные соглашения

Глава Чувашии Олег Николаев на еженедельном совещании в Доме правительства распорядился проанализировать концессионные соглашения, заключенные в республике до 29 июля 2017 года, в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Как показал мониторинг Минэкономразвития Чувашии большинство заключенных концессионных соглашений реализуются на муниципальном уровне в сфере ЖКХ. По поручению Главы республики до 1 мая текущего года все они будут ещё раз проанализированы на предмет их необходимости.

«У нас как раз заканчивается отопительный сезон, надо просто перевести эти объекты на нормальную эксплуатацию со стороны коммунальных служб муниципалитетов. Для этого надо провести соответствующую работу», — заявил Олег Николаев.

Он напомнил, что главным отличием концессионного соглашения является инвестиционная составляющая, и если её нет, то заключенные договорные отношения не могут рассматриваться в качестве концессионных. «Концессионное соглашение – это не перенаправление финансовых потоков. Концессионное соглашение – это документ, в соответствии с которым к вам приходит некий хозяйствующий субъект, который берет на себя обязательства должным образом содержать объекты, модернизировать их за счет собственных либо привлеченных инвестиций, повысить качество предоставляемых услуг (потому что, как правило, это объекты ЖКХ, направленные на большое количество людей), а самое главное – обеспечить надежность их функционирования. В противном случае не надо заключать никаких концессионных соглашений», – отметил Глава Чувашии.

Главам муниципалитетов также поручено до 10 февраля обеспечить внесение в государственную автоматизированную систему «Управление» информации по реализации концессионных соглашений. Было отмечено, что данная информация используется при расчете национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

По словам вице-премьера – министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, в системе ГАС «Управление» в настоящее время размещена информация по восьми планируемым к заключению концессионным соглашениям (Минобразования Чувашии – 7 проектов, Минспорт Чувашии – 1 проект) и 31 реализуемому концессионному соглашению (в сфере ЖКХ – 22 проектов, 8 – электроснабжения, физической культуры и спорта – 1).

«В целях улучшения реализации действующих и заключения новых соглашений с использованием механизмов государственно-частного партнерства в 2022 году предлагается своевременное обеспечение внесения в ГАС «Управление» сведения о концессионных соглашениях с обосновывающими документами и подготовить план мероприятий по приведению реализуемых концессионных соглашений, заключенных до 1 января 2017 года, в соответствие с законодательством Российской Федерации», - отметил Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.