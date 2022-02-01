Олег Николаев поручил провести мастер-планирование туристических площадок «Рунического пути» в Чувашии

Проект «Рунический путь» будет реализовываться в несколько этапов. Первый охватит территорию Чувашии, на которой будет отработана технология проектирования, брендирования и продвижения туристско-экскурсионных программ. Должны появиться 11 новых площадок: этнопарки, информационные центры, объекты показа с дополненной реальностью, обеспечивающая инфраструктура.

«Разработаны и утверждены концепция и государственная программа развития туризма в Чувашской Республике. Подписано соглашение с корпорацией «Туризм РФ» о совместной работе. Минэкономразвития Чувашии предстоит в этом году провести мастер-планирование туристических площадок или центров «Рунического пути» в Чувашии, рассчитанных на обслуживание туристов трех уровней локализации. До 2024 года включительно предполагается создать обеспечивающую инфраструктуру туристических площадок маршрута на территории республики, которые выгодно продемонстрируют нашу национальную самобытность, идентичность, позволят погрузиться в рунический контент», — отметил Олег Николаев.

Реализация проекта «Рунический путь» может отразиться на росте туристского потока в республику. По расчетам уже к 2030 году в Чувашию будут приезжать порядка 1 миллиона человек.

Для того чтобы подчеркнуть национальную самобытность и уникальность Чувашии будет разработан туристский бренд региона и сформированы новые маршруты.

«Корпорация «Туризм.РФ» создана на федеральном уровне и она будет принимать участие в разработке мастер-плана, просчитать потоки и далее реализовывать инфраструктурные проекты. Нам очень важно было попасть в список регионов, которые будут сотрудничать с федеральной корпорацией и мы это сделали. У региона появляются большие возможности, в том числе в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», - прокомментировал заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.