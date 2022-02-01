31 января в спортивном зале ДЮСШ «Олимп» завершилось мужское первенство муниципального этапа Чемпионата «Школьная волейбольная лига — 2022» среди школьных команд города Шумерли. Данный спортивный проект в городе проводится в одиннадцатый раз и собирает на участие все общеобразовательные учреждения.

За звание сильнейшей волейбольной школьной дружины и кубок чемпиона в этом году боролись все пять общеобразовательных школ города.

По итогам мужского первенства победителем муниципального этапа и уже пятикратным чемпионом стали юноши МБОУ «СОШ №3». Второе место заняли воспитанники МБОУ «СОШ №2». Третье место — у волейболистов МБОУ «СОШ №1».

На торжественном закрытии Чемпионата команды были награждены грамотами, кубками и медалями отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города.

Источник: gshum.cap.ru