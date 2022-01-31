Цифровая платформа поддержки малого бизнеса заработает в феврале

Эксперимент по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым и тем, кто планирует начать собственное дело, начнется в России на базе цифровой платформы МСП с 1 февраля 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Эксперимент реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он продлится до 1 февраля 2025 года, после чего полученный опыт будет проанализирован и масштабирован», — говорится в сообщении.

В эксперименте примут участие Минцифры, Минэкономразвития, ЦБ, ФНС и Корпорация МСП. Другие федеральные министерства и ведомства, институты развития, банки и страховые организации смогут добровольно присоединиться к нему. В рамках эксперимента сервисы для малого и среднего бизнеса объединят в новой экосистеме на базе цифровой платформы, разработанной Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП.

«Она обеспечит адресный подбор и проактивное одобрение мер поддержки, а также предоставление услуг, которые требуются на разных этапах развития бизнеса. Что важно — без личного присутствия предпринимателей. Госведомства — участники эксперимента будут сами обмениваться нужной информацией через систему межведомственного электронного взаимодействия. Предполагается, что у каждого пользователя платформы будет свой цифровой профиль. В зависимости от стадии развития и потребностей предпринимателя ему будут предлагаться те или иные федеральные и региональные инструменты поддержки и сервисы, такие как «Старт бизнеса», «Налоговые услуги», «Получение кредита», «Конструктор документов» и «Законодательный бизнес-дайджест», — говорится в сообщении.

Всего к 2024 году на цифровой платформе планируется реализовать более 20 различных сервисов, верифицированных бизнесом. Ожидается, что работа экосистемы позволит решить проблемы, с которыми часто сталкиваются предприниматели.

Источник: cap.ru