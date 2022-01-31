Олег Николаев назвал пути решения проблемы миграции из республики

В Послании Государственному Совету Олег Николаев обозначил главные задачи Правительства – создание условий для развития и самореализации личности, поддержка предпринимательских инициатив, формирование комфортной и безопасной среды обитания, социальная помощь гражданам.

«Одними из ключевых, фундаментальных условий решения названных задач являются повышение инвестиционной активности и развитие экономики, создание условий для развития бизнеса по принципу: каждая бизнес-идея должна быть подхвачена и в случае необходимости поддержана в нужной форме в нужное время», — подчеркнул Олег Николаев.

Для привлечения и сопровождения инвесторов в республике создано специализированное Агентство. Сейчас в работе находится свыше 20 проектов. Одним из значимых событий этого года должно стать – создание особой экономической зоны. Власти региона подписали соглашения с пятью резидентами.

В республике был запушен инвестиционный портал. Электронная площадка должна стать единым цифровым контура для бизнеса. Ключевая задача — упрощение процедуры получения услуг и сокращение сроков их оказания. Агентство модерирует заявки, поступающие от инвесторов через «личный кабинет», подбирает площадки.

«По мере своего развития, планируется трансформация Портала в экосистему продвижения региональных инвестиций с широким ассортиментом различных сервисов для своих пользователей. Хранение, структурирование и анализ данных на единой платформе позволит в проактивном режиме предлагать иные формы господдержки, которые понадобятся инвестору в дальнейшем», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Также Глава республики поручил Минэкономразвития Чувашии держать на постоянном контроле качество портфеля инвестиционных проектов, расширять имеющиеся компетенции по бизнес-сопровождению как начинающих предпринимателей, так и состоявшихся бизнесов.

Минэкономразвития Чувашии.