На оказание помощи медработникам выделено порядка 30 машин с водителями

Они будут возить медперсонал на дом к пациентам для проведения тестирования и доставки лекарств. Автомобили на безвозмездной основе представили предприятия Чувашии и агрегаторы такси — ООО «АКС», ООО «Круиз», АО «Элара», ООО ПО «КТЗ», АО «ЧЭАЗ», ПАО «Химпром», АО «Завод «Электроприбор», АО Фирма «Август», ООО «Хевел», МУП ЧГЭС, а также индивидуальные предприниматели ИП Назарова Е.А., ИП Якимов В.В.



Соответствующее решение было принято 27 января на заседании оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

Актуальность продиктована сложившейся напряженной ситуацией с коронавирусом в Чувашии. По данным штаба по борьбе с распространением инфекции в Чувашии на 31 января выявлено новых случаев заражения Covid-19 за сутки – 724 человека.



Медицинские центры помощи пациентам с COVID-19 и с признаками ОРВИ в республике перешли на режим работы без выходных. Амбулаторная служба больницы испытывает большие нагрузки, потребность в автомобилях для оказания неотложной медицинской помощи пациентам на дому высока.