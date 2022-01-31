МВД по Чувашской Республике требуются полицейские-водители следственно-оперативных групп

Требования, предъявляемые кандидатам на должность помощника оперативного дежурного: физически крепкие молодые люди, отслужившие срочную службу в возрасте до 35 лет, способные по своим моральным и деловым качествам, а также по состоянию здоровья выполнять обязанности сотрудника полиции. Образование — не ниже среднего (полного) общего, сменный график сутки через три (два). Полные социальный пакет, бесплатное медицинское обслуживание. Опыт работы: не имеет значения. Право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (включая службу в ВС и обучение в средних и высших учебных заведениях). Наличие водительского удостоверения не ниже категории «В».

Контактные телефоны:

— МО МВД России «Урмарский» — 2 вакансии, тел. 8(83544)2-19-08, 89997560707.

— МО МВД России «Шумерлинский» — 1 вакансия, тел. 8(83536)2-25-50, 89051972686, 89997560707.

— ОМВД России по г. Канаш – 1 вакансия, тел. 8(83533)2-38-19, 89278567591, 89997560707.

— ОМВД России по Ибресинскому району — 2 вакансии, тел. 8(83533)2-12-88, 89997560707.

— ОМВД России по Козловскому району – 1 вакансия, тел. 8(83534)2-13-57, 89997560707.

— ОМВД России по Ядринскому району – 1 вакансия, тел. 8(83547)2-22-74, 89997560707.

— ОП по Красноармейскому району – 2 вакансии, тел. 8(83530)2-13-39, 89997560707.

— ОП по Порецкому району – 1 вакансия, тел. 8(83543)2-10-02, 89370169622, 89997560707.

— ОП про Яльчикскому району — 1 вакансия, тел. 8(83549)2-50-02, 89997560707.

— ОП Янтиковскому району – 2 вакансии, тел. 8(83548)2-11-15, 89997560707.

Источник: 21.мвд.рф