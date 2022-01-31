МВД по Чувашской Республике требуются помощники оперативных дежурных

Требования, предъявляемые кандидатам на должность помощника оперативного дежурного: физически крепкие молодые люди, отслужившие срочную службу в возрасте до 35 лет, способные по своим моральным и деловым качествам, а также по состоянию здоровья выполнять обязанности сотрудника полиции. Образование — не ниже среднего (полного) общего, сменный график сутки через три (два). Полные социальный пакет, бесплатное медицинское обслуживание. Опыт работы: не имеет значения. Право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (включая службу в ВС и обучение в средних и высших учебных заведениях).

Контактные телефоны:

— ОП № 3 УМВД России по г. Чебоксары – 1 вакансия, 24-20-10, 24-20-56,

тел. 89997560707

— ОМВД России по г. Новочебоксарск — 2 вакансии, тел. 73-80-02, 89997560707

— МО МВД России «Алатырский» — 1 вакансия, тел. 8(83531)20202, 89997560707

— МО МВД России «Вурнарский» — 1 вакансия, тел. 8 (83537)2-50-02, 89997560707

— ОМВД России по Ибресинскому району — 1 вакансия, тел. 8(83533)2-12-88, 89997560707.

— ОМВД России по г. Канаш – 1 вакансия, тел. 8(83533)2-38-19, 89278567591, 89997560707

— ОП по Красноармейскому району – 1 вакансия, тел. 8(83530)2-13-39, 89997560707.

— ОП по Порецкому району – 1 вакансия, тел. 8(83543)2-10-02, 89370169622, 89997560707.

Источник: 21.мвд.рф