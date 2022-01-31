Жителям Чувашии «Госуслуги» и «ВКонтакте» теперь будут доступны даже при нулевом балансе интернета

Социальная сеть «ВКонтакте» и портал «Госуслуги» по решению правительственной комиссии включены в список социально значимых сайтов. Инициатором проекта «Доступный интернет» выступил Президент страны Владимир Путин. Правительство выполнило Поручение главы государства в сжатые сроки. Благодаря этому россияне первыми в мире получили бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. К слову, специалисты считают, что такое решение положительно скажется на взаимодействии общества и органов власти.



Портал «Госуслуги» востребован жителями страны. Еженедельно россияне заказывают до 6,5 млн электронных услуг.



«ВКонтакте» – крупнейшая социальная сеть, в которой присутствуют госорганы. Поэтому у пользователей «ВК» есть возможность не только общаться с друзьями, слушать музыку, обучаться, но и делать запросы в органы власти, получать госуслуги, решать жизненные вопросы. А органам власти таким образом оперативно получать от жителей обратную связь.



Тренд на открытый и честный диалог с жителями поддерживает и Глава Чувашии Олег Николаев. Во время оглашения своего Послания Государственному Совету республики на 2022, он особо отметил роль механизма обратной связи.



«Задача органов власти – оперативно реагировать на замечания, зафиксированные механизмами обратной связи ... Нам следует и дальше развивать такие услуги, в том числе через уже работающие портал обратной связи и «Инцидент-менеджмент», предоставляя гражданам возможность выражать свое мнение и участвовать в решении широкого круга вопросов», — подчеркнул Олег Николаев.