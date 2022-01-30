Приобретая недвижимость, не забывайте регистрировать права на нее

Проезжая по сельской территории, нередко можно встретить заброшенные фермы. Сельскохозяйственные предприятия давно ликвидированы, и глядя на ветхое состояние зданий, можно решить, что собственников у бывших ферм нет. Однако это совсем не так — просто покупатели зданий не спешат оформлять права на них.

Такое поведение оборачивается для владельцев объектов негативными последствиями.

Неравнодушные муниципалитеты ставят заброшенные здания на учет как бесхозяйные, чтобы в последующем через суд признать на них право собственности и вовлечь в гражданский оборот.

Недавно арбитражный суд признал право муниципальной собственности за сельским поселением Батыревского района на девять объектов недвижимости, а фермеру отказал в признании права на данные объекты. Сельский предприниматель не смог представить документы, подтверждающие, что он приобрел строения в 2006 году с соблюдением закона.



Еще один пример. Гражданин А. обратился в суд с иском о признании права собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные в Ядринском районе, в связи с тем, что он заключил с СХПК договор купли-продажи. За государственной регистрацией перехода права стороны сделки не обращались. Спорные объекты недвижимости с подачи муниципалитета были поставлены на государственный кадастровый учет как бесхозяйные. Суд отказал в удовлетворении исковых требований гражданина А. в связи с тем, что продавец (СХПК) и покупатель при совершении сделок с недвижимостью действовали недобросовестно — в обход действующего законодательства по порядку оформления прав на объекты недвижимости.



Использование объектов недвижимого имущества, права на которые длительное время не регистрируются в установленном порядке, могут рассматриваться как уклонение от уплаты налоговых платежей и неисполнение обязанности собственников по содержанию имущества в надлежащем состоянии.

Суды рассматривают нежелание оформлять сделки как злоупотребление правом и в случае недобросовестного поведения участников гражданских правоотношений отказывают в защите права. Такова позиция судов всех инстанций.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.