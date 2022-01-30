Отдавая дань уважения

2022 год, объявленный в Чувашии Годом выдающихся земляков, богат на юбилеи видных деятелей чувашской культуры, науки, образования – всех тех, кто оставил яркий след в истории республики и страны. Выдающиеся земляки составляют гордость не только Чувашии, но и России. Они снискали мировую известность, прославили свою малую родину. Жители республики могут по праву гордиться ими и брать их достижения в пример.

В рамках знаменательного события 21 января в городской библиотеке-филиале № 4 им. В. В. Маяковского состоялась презентация книжно-иллюстративной выставки «Таланты земли чувашской». В течение года на выставке будут экспонироваться литература и информационные материалы о гениях науки, выдающихся мастерах слова и сцены, спортсменах, завоевателях космоса, героях науки и труда, прославивших высокими достижениями и подвигами родную республику, а также о выдающихся шумерлинцах, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие города в разные годы.



Выставка станет полезным и познавательным справочно-информационным источником для учащихся, студентов, учителей, литературоведов, представителей средств массовой информации, библиотечных работников, ценителей чувашской литературы.



Библиотека приглашает читателей, горожан и гостей Шумерли ознакомиться с экспонатами выставки, узнать много интересного о жизни и деятельности выдающихся уроженцев Чувашии и нашего города.



Е. Каширина.