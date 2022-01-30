Если нарушаются права потребителей

104 обращения на нарушения прав потребителей поступило за 2021 год в письменном виде в территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерле, что составило 40,3 % от общего количества обращений.

Обращения были связаны с нарушением прав потребителей в сфере розничной торговли (74), из них 47 жалоб поступило на нарушение прав потребителей при реализации продовольственных товаров; услуг связи (6); жилищно-коммунальных услуг (18); деятельности на финансовом рынке (3); медицинских услуг (2); общественного питания (1).



По 2 обращениям проведены административные расследования, по 1 обращению – внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие (инспекционный визит).

Проведена 1 предварительная проверка поступившей информации, 1 контрольная закупка.

По фактам нарушений, выявленных в результате рассмотрения обращений, возбуждено 8 дел об административных правонарушениях.



В целях профилактики нарушений обязательных требований в адрес индивидуальных предпринимателей и юридических лиц направлено 12 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Напоминаем, что работают «горячие» линии по обращениям граждан в области защиты прав потребителей: в территориальном отделе Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерле. Тел. 2-29-15; в отделе экономики, предпринимательства и торговли администрации города. Тел. 2-28-16.