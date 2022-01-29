25 января в городской центральной библиотеке им. Г.Н. Айги состоялось торжественное открытие

Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.



На праздник народного творчества и культуры «Память народа культура хранит» пришли обучающиеся школы № 1. Библиотекарь Ирина Русскова рассказала о значении культурных ценностей в нашей жизни, о различии между материальным и нематериальным духовным наследием, о разнообразии видов и жанров искусства народов нашей страны. Дети за круглым столом приняли активное участие в обсуждении поднятой темы.

Отвечая на вопросы викторины, они пришли к выводу, что в жизни важны все виды народного искусства – как декоративно-прикладное, так и нематериальная часть наследия – уникальные знания и навыки, народные традиции, предания и обряды, литература, песни, танцы, так как все это — бесценное наследие предков.

Привлекло внимание участников мероприятия и выставка народного искусства «Мы – частица великой культуры России». Дети с большим интересом изучали выставленные здесь предметы быта и сувенирной продукции, выполненные мастерами декоративно-прикладного искусства города. В читальном зале школьники ознакомились с экспозицией резных работ из липы, ольхи мастера декоративно-прикладного искусства Николая Николаева.



Интерес к резьбе по дереву у 27-летнего мастера возник еще в детстве. Он окончил Чебоксарский экономико-технологический колледж по специальности изготовителя художественных изделий из дерева. Несмотря на трудности, возникшие во время обучения, юноша стремился к знаниям и упорно работал над собой. Своим старанием, упорством и стремлением к знаниям Николай доказал, что нет ничего невозможного. Он неоднократно становился призером республиканских и российских конкурсов мастеров декоративно-прикладного искусства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Победа в конкурсах для Николая — еще один шаг к своей мечте и желание профессионально двигаться в нужном направлении. Николай ведет активный образ жизни, занимается спортом: игрой в дартс, бегом. В составе команды Чувашии принимал участие на Чемпионате России по легкой атлетике для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На встрече было отмечено, что Николай Николаев для многих молодых является примером трудолюбия, усидчивости и целеустремленности.



Участники мероприятия покидали библиотеку, наполненные новыми впечатлениями и чувствами. Библиотекари заявляют, что Год культурного наследия народов России только вступил в свои права и впереди читателей ждут много интересные событий, показывающих всю красоту и многообразие культурного наследия народов России.

Марина Ветликова.