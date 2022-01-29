На 6 этапе М-12 возводят 47 искусственных сооружений

На строительную площадку будущего моста через р. Суру на трассе М-12 доставили первые элементы металлоконструкций пролетного строения. Вес каждого – порядка 30 тонн. Всего, чтобы соединить берега Нижегородской области и Чувашской Республики, потребуются элементы общим весом порядка 9700 тонн. Мост через Суру – один из трех крупнейших искусственных сооружений трассы М-12, около километра.

Работы по укрупнительной сборке этих конструкций и надвижке пролетного строения планируется начать весной. Сейчас на мосту продолжается работа по устройству монолитных ростверков, по армированию и монтажу опалубки опор, стапеля для надвижки.



Мост даст возможность не только путешественникам, но и жителям Сергача (Нижегородская область) и г. Шумерли (Чувашская Республика) экономить время на поездке, сделает удобной доставку грузов с одного берега Суры на другой.



В работах на этом искусственном сооружении задействовано более 400 человек и 34 единицы техники.

Всего на 6 этапе М-12 протяженностью более 130 км идет строительство 47 искусственных сооружений, продолжается перенос и обустройство коммуникаций, устройство выемки, возведение насыпи. В целом на 6 этапе задействовано 3417 человек и 1161 единица техники.



Строительство М-12 идет в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» (КПМИ).



Автомагистраль сократит время в пути от Москвы до Казани до 6,5 часов (вместо 12), объединит 5 регионов, свяжет 17 крупнейших региональных экономических центров, выведет грузовой траффик за пределы населенных пунктов и повысит безопасность дорожного движения.



Источник: Пресс-центр-Автодор.