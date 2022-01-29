Жителям Чувашии рекомендуют обновить на ЕПГУ QR-коды о вакцинации

«Сертификат не найден», — сообщения такого содержания стали недавно появляться при сканировании QR-кодов о вакцинации граждан при входе в заведения.

Как поясняют специалисты, в настоящее время в личных кабинетах пользователей, которые имеют данные о вакцинации или перенесенном заболевании, сгенерированы медицинские сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании в строгом соответствии с приказом Минздрава № 1053н. А с принятием данного приказа все ранее оформленные сертификаты и их QR-коды переоформлены и доступны в новой форме единого медицинского сертификата на портале Госуслуг.

Чтобы избежать проблем со считыванием QR-кода, при его предъявлении гражданам рекомендуют пользоваться мобильным приложением «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус» либо заново скачать его из личного кабинета на портале Госуслуг.

«Пока случаи несчитывания QR-кодов единичные, — пояснила министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина. – Но чтобы не столкнуться с подобными сложностями, рекомендуем не откладывать в долгий ящик, а прямо сейчас обновить свои сертификаты о вакцинации и сертификаты своих близких, распечатать их при необходимости. Это займет всего пару минут, но обеспечит вам свободный доступ в заведения».

Минцифры Чувашии.