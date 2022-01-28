Стипендиат Главы Чувашии работает в библиотеке

В этом году в числе стипендиатов Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность — главный библиограф межпоселенческой библиотеки Шумерлинского муниципального округа Марина Ананьева.

Марина работает в библиотеке с 2014 года, окончив Чувашский государственный институт культуры и искусств. Имеет квалификацию «Менеджер информационных ресурсов».

Как специалист, прекрасно владеющий современными технологиями, Марина легко ориентируется в базах данных и больших объемах информации.За все поручения берется серьезно и по-деловому. Вежлива, внимательна и отзывчива, всегда тактична с читателями и коллегами по работе.



Марина успешно проводит массовую работу в общеобразовательных школах и детских садах: Дни интересной книги, Дни дошкольника, праздники посвящения первоклассников в читатели и другие.



М. Ананьева вносит весомый вклад в организацию детских литературно-массовых мероприятий: ежегодной программы летнего детского чтения «Ключи от лета», патриотических акций «Читаем детям о войне», краеведческих чтений и других. Активно работает с местными краеведами, писателями, церковнослужителями по созданию совместных краеведческих изданий. Постоянно анализирует поступающие печатные издания и в специальных обзорах на профессиональных семинарах, организованных для сельских библиотекарей, кратко излагает их суть.



Работникам сельских библиотек М. Ананьева оказывает конкретную практическую помощь в овладении и внедрении информационных технологий: ведет районную «Школу ИРБИС», разрабатывает дизайн выставок.

М. Ананьева — постоянная участница международных, всероссийских, республиканских проектов, конкурсов, акций («Таврида», «Краски Чувашии», Национальный проект «Культура» и др.).



Отметим, что в текущем году главный библиограф также успешно прошла республиканский конкурсный отбор на выявление лучших муниципальных учреждений культуры и их работников, находящихся на территории сельских территорий и признана победителем в номинации «Лучший работник межпоселенческой библиотеки». Вот такая двойная победа!



Коллектив централизованной системы библиотечного и архивного дела Шумерлинского муниципального округа сердечно поздравляет Марину с присуждением специальной стипендии Главы Чувашской Республики, желает ей дальнейших профессиональных успехов.



Коллектив ЦСБА.