Олег Николаев поставил задачу полномасштабно внедрить проект ТелеМФЦ

Соответствующее поручение Глава Чувашии сделал в Послании Государственному Совету республики. По словам Олега Николаева, централизация деятельности МФЦ позволяет сократить количество документов для получения государственных и муниципальных услуг и повышает их доступность. Ключевой принцип — экстерриториальность, то есть без привязки к месту регистрации.

«Разработанный проект ТелеМФЦ позволяет вовлечь в систему поддержки и развития бизнеса широкую сеть офисов МФЦ, тем самым обеспечить доступность форм поддержки не только в цифровом формате, но и посредством личного общения предпринимателя со специалистом. В текущем году ставлю задачу полномасштабно внедрить этот сервис, в том числе для удаленного оказания услуг и онлайн-консультаций предпринимателей, а также использовать формат ТелеМФЦ для оказания правовой онлайн-помощи гражданам, что позволит сократить время на получение бесплатной юридической помощи в республике», — отметил Олег Николаев.

Сервис ТелеМФЦ в Чувашии показал себя не только удобным для пользователей, но и покорил экспертов, напомнил руководитель региона. Проект по достоинству оценили на Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT.2021».

Реализуемый в республике проект ТелеМФЦ может быть тиражирован и в других регионах, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Краснов.

«Это система «одного окна». У нас планомерно идет перевод услуг федеральных, региональных, муниципальных. Вне зависимости от местонахождения жители смогут получить услугу. Ключевая задача проекта «ТелеМФЦ» — внедрить в Чувашии новый стандарт работы многофункциональных центров, улучшить качество и это удаётся сделать», - рассказал заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.