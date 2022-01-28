Обсуждаем Послание Главы Чувашии

Андрей Мостайкин, зам. главы администрации — начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского муниципального округа:

«В своем нынешнем Послании Госсовету республики Глава Чувашии Олег Николаев вновь акцентировал внимание на реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Было отмечено, что на текущий год по республике прошли конкурсный отбор уже 862 проекта.

Программа инициативного бюджетирования давно полюбилась и жителям Шумерлинского района — ныне муниципального округа. И на 2022 год у нас снова множество планов — конкурсный отбор для реализации на территории округа прошел еще 71 проект, в их числе 25 проектов — по ремонту дорог в населенных пунктах, 20 — по обустройству противопожарных плотин, 9 — по ремонту объектов водоснабжения, 2 — по ремонту объектов водоотведения и 15 иных проектов.

Радует, что Глава активно поддерживает эту программу и ищет возможности для еще более успешного ее развития.