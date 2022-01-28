Ни здоровья, ни денег, ни паспорта…

В редакционную почту пришло письмо с просьбой о помощи, в котором говорилось о 59-летней Елене Тамбовцевой, «не получающей пенсию, не имеющей собственного жилья, медицинского ухода, средств к существованию и выживающей только за счет помощи соседей». По следам письма мы отправились в деревню Кадеркино, где в данное время проживает женщина, чтобы познакомиться с ней и узнать подробности ситуации.

Мы остановились возле указанного в письме адреса и вместе с соседом направились в дом. Дорожка к нему была аккуратно расчищена, внутри тепло и прибрано. Печка со следами недавноего ремонта затоплена. В кухонном закуточке прибрано, посуда намыта и аккуратно сложена. Сразу видно, что за домом присматривают. В комнате мы познакомились с Еленой, которая и поведала нам свою историю.



Елена Тамбовцева родилась в 1962 году в Казахстане. В 1984 году приехала в Подмосковье, где проработала на почте оператором-телеграфистом до 1991 года. С 1992 года работала в воинской части дворником, помощником повара. В 2007 году приехала в Чувашию с мужчиной из Кадеркино, с которым и прожила здесь 12 лет в гражданском браке. В деревне они пасли деревенское стадо, помогали односельчанам на полях выращивать урожай. Елена ухаживала за матерью мужа, которая была на инвалидности. Когда в 2019 году гражданский муж умер, женщина устроилась на свиноферму в Аликовском районе.



Осенью прошлого года у Елены стало ухудшаться зрение, которое спасти так и не удалось.

Неравнодушные люди пытались помочь — нашли дочь и внуков Е. Тамбовцевой, но те отказались принимать хоть какое-то участие в её жизни, обосновывая это тем, что Елена в свое время отказалась от их воспитания.

В январе 2022 года, беспомощная из-за своей слепоты, она вернулась в дом в д. Кадеркино и оказалась на попечении односельчан. Соседи следят за домом, расчищают дорожки, отремонтировали печь. Соседка Галина, несмотря на то, что у самой дел невпроворот (у неё трое деток), готовит ей еду. Елена, благодаря односельчанам, ни в чем не нуждается. Жители безвозмездно взяли на себя обязательства поддержать женщину до разрешения этой непростой ситуации. Они снабжают её дровами, продуктами. Однако все понимают, что так долго продолжаться не может. За ней нужен постоянный уход и присмотр. Елену строго настрого предупредили, чтобы не подходила к газовой плите и не пыталась растапливать печку. «Как бы чего не вышло» — переживают кадеркинцы.



Основная проблема женщины — отсутствие паспорта, из-за чего она не может подтвердить свою личность. Не может попасть на прием к врачам, чтобы доказать свою недееспособность, не может получить инвалидность и пенсию, не может претендовать на размещение в специализированное учреждение для постоянного проживания, с соответствующим уходом и лечением.



Елена утверждает, что вплоть до 2016—2017 годов у нее был старый советский паспорт, потом она отдала его участковому на замену, а новый — не получила. Самостоятельно в паспортный стол она не обращалась. «Мне паспорт и не был нужен. Я всегда работала по договоренности», — объясняет Елена. Правда, уже в конце 2021 года через миграционную службу Аликовского района она попыталась восстановить главный документ, но попытки не дали результатов. Как рассказывает Елена, её направили в Щелковский район Московской области, где было её последнее место прописки, для получения подтверждающих справок, чего женщина физически не смогла сделать. И вот сидит сейчас в ветхом домике в Кадеркино женщина, незрячая и без документов.

Вся эта ситуация вызывает очень даже неоднозначные чувства. Вроде, с одной стороны, – жаль человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию. Ему однозначно нужно помочь. Однако и одолевает недоумение: в век, когда без документов нельзя и шагу ступить, как можно быть таким беспечным?



История Е. Тамбовцевой, на наш взгляд, стала для всех, кто хоть как-то оказался причастным к ней, проверкой на человечность, на отзывчивость, на милосердие.

Первым забившем тревогу оказался чебоксарец Алексей Сорокин. В деревне Ефремкасы Аликовского района, где и было последнее место работы Елены, живет его отец. Алексей разыскал в подмосковье ее родных. А когда это не принесло результата, он стал рассылать по всем инстанциям письма с просьбой оказать женщине помощь.



Заместитель главы, начальник отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского муниципального округа Татьяна Караганова сообщила нам, что администрация уже занимается этой проблемой.



В курсе этой истории и Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения. Специалисты центра посетили Елену Тамбовцеву на дому, ознакомились с бытовыми условиями. И с 19 января взяли её на патронаж отделения срочного социального обслуживания. Как отметила директор Елена Волкова, чтобы поселить женщину в стационарное отделение, нужен документ, удостоверяющий личность и соответствующее медицинское заключение.



С вопросом о возможности получения Е. Тамбовцевой паспорта мы обратились в отделение по вопросам миграции МО МВД «Шумерлинский». Александр Ночвин, руководитель отделения, ответил нам следующее: «До 15 января 2022 года, когда было подано обращение, к нам Е. Тамбовцева не обращалась ни разу. 17 числа обращение было зарегистрировано и находится на рассмотрении. Согласно Регламенту в течение 2 месяцев будет производиться проверка обстоятельств о наличии или отсутствии гражданства РФ. Это время отводится на рассылку различных запросов, получение ответа и вынесение мотивированного заключения, по результатам которого удостоверяется её гражданство либо нет. В настоящее время произведены запросы в места, где Е. Тамбовцева первоначально проживала и осуществляла трудовую деятельность, чтобы подтвердить факты её проживания в России. Сейчас ждем ответов. В том случае, если мы удостоверимся в наличии у неё гражданства, то, соответственно, будем документировать паспорт гражданина России. Несмотря на запущенность ситуации, будем делать все от нас зависящее».



А мы, редакция газеты «Вперед», надеемся, что общими усилиями не оставим женщину на произвол судьбы и поможем устроиться в специализированное учреждение, где она будет под присмотром.

Будем следить за развитием событий.

Марина Абрамова.