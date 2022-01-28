Комментируем Послание

Елена Волкова, директор Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения:
- Сегодня Глава Чувашии Олег Николаев в своем Послании Госсовету отметил, что даже в условиях развитой экономики, комфортной среды обитания вопросы поддержки людей и семей остаются важной государственной задачей.
Меры и способы поддержки в республике из года в год совершенствуются. На базе нашего центра в 2020 году был открыт «Мой социальный центр» — новое клубное пространство для граждан пожилого возраста и инвалидов, которое стало любимым местом для проведения досуга многих шумерлинцев. А в этом году, как обозначил в Послании Глава республики, на базе нашего учреждения в Шумерле и в Чебоксарах будут созданы консультативно-методические центры «Мой семейный центр». Это станет хорошим подспорьем в популяризации института семьи, новой ступенью в оказании разносторонней социальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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