Команда ВГТРК «Чувашия» снимала репортаж о создании туристического кода центра Шумерли, разрабатываемого администрацией города в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города.

Идея экскурсионного маршрута «Селфи в СССР», общественное обсуждение которой состоялось ранее, показалась интересной журналистам и они решили снять сюжет об этом, пройдя его от начала и до конца.

Корреспондент Вероника Петрова окунулась в туристическую идею нашего города, фотографируясь на фоне достопримечательностей, исторических, времен Советского Союза, зданий и мест.

А сопроводили корреспондентов по предполагаемому туристическому маршруту идейные вдохновители проекта — члены Общественного Совета города Игорь Кириллов и Елена Дроздова.

В городском парке обучающиеся школы номер 1 втретились со съемочной группой. Ребята напомнили о дне снятия блокады Ленинграда, 27 января 1944 года, преподнесли по краюшке ржаного хлеба, маленькому кусочку — дневной норме блокадников.

Сайт администрации города Шумерли.