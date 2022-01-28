Жители Чувашии сетуют на коммунальщиков в соцсетях и на Госуслугах

На минувшей неделе Центр управления регионом Чувашской Республики обработал 65 обращений от жителей республики по теме жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы поступали через социальные сети и портал Госуслуг.

«Чаще всего люди начинают писать обращения через системы обратной связи после того, как сталкиваются с бездействием либо формальным подходом коммунальщиков, или в случае, если им требуются разъяснения по какой-либо ситуации, проблеме. Такие обращения мы тоже не оставляем без внимания», — отмечает старший специалист по социальным коммуникациям ЦУР Чувашии Татьяна Петрова.

Так, например житель Цивильска рассказал о проблеме с канализацией. «По адресу Бульвар Парковый, д.4 подъезд 4 и 5 опять воняет канализацией в подъезде, жить невозможно. 12 января звонил в управляющую компанию — они даже не приезжали. Трубы уже несколько лет не могут заменить. Какие-то меры надо принять республиканским властям, на местном уровне не решается проблема», — написал он.

В администрация Цивильского городского поселения разъяснили, что неприятные запахи были связаны с проведением работ и пообещали, что это временное явление: «ПМК-8 пробивали систему канализации городской сети. Неприятные запахи могли временно появиться в вашем подъезде. Теперь работы завершены, неприятные запахи должны пропасть», — объяснили они.

А житель Шумерли сообщил о мусорной проблеме. «Уже который день на «Маяковского Комсомольского» не вывозят мусор», — рассказал пользователь. Сообщение зафиксировала система «Инцидент Менеджмент». Сотрудники ЦУР Чувашии связались с местными властями, после чего мусор убрали.

Всего на минувшей неделе зафиксировал 987 обращений от жителей республики. Помимо ЖКХ, люди поднимали вопросы уборки дорог и дворов от снега и наледи, коронавирусных ограничений и сертификатов вакцинированного, а также строительства образовательных организаций.