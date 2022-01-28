Глава Чувашии поручил организовать в республике ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций

Ресурсную площадку поддержки некоммерческих организаций планируется создать на базе центра «Мой бизнес». Работа должна завершиться до конца этого года. Такую задачу в Послании Государственному Совету обозначил Олег Николаев.

«В целях содействия развитию некоммерческого сектора экономики, включая условия для создания и развития социально ориентированных некоммерческих организаций, распространения новых технологий и лучших практик работы в социальной сфере, поручаю Минэкономразвития Чувашии организовать ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций, который должен стать элементом инфраструктуры поддержки организаций некоммерческого сектора и социального предпринимательства», — подчеркнул Глава Чувашии.

На базе нового Ресурсного центра будет оказываться методическая, организационная, юридическая, консультационная поддержка. Среди ключевых задач — продвижение и поддержка социальных проектов СОНКО, проведению обучающих семинаров.

Сейчас в республике работает свыше 1300 некоммерческих организаций. Это национально-культурные автономии, творческие союзы, коллегии адвокатов, юридические бюро, спортивные федерации, клубы и другие НКО. Общая сумма средств, направляемая на поддержку проектов, в этом году составит 40 миллионов рублей.

«Дополнительная возможность поддержать социально значимые проекты некоммерческих организаций появилась благодаря софинансированию региональных конкурсов со стороны крупнейшего федерального оператора — Фонда президентских грантов. Сумма гранта, предоставляемого на реализацию одного проекта, с 200 тысяч рублей увеличилась до 1 миллиона. В прошлом году поддержку получили 29 организаций, все проекты в работе», - отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Минэкономразвития Чувашии.