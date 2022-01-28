В Шумерле побывала команда ГТРК «Чувашия». Тема предстоящего сюжета – «собачий» вопрос

Напомним, что администрацией города заключен контракт с МУП «Коммунальник» на отлов 88 особей. Специалисты предприятия совместно с зооволонтерами проводят данную работу. Уже отловили порядка 10 собак, в первую очередь, сук. Забрали и щенков, которые через пару месяцев станут взрослыми особями и вышли бы на улицы. Организуется пункт временного содержания щенков на базе МУП «Коммунальник». Госветслужбой Чувашии сформирована заявка на выделение финансирования на проектирование, а в последующем, строительство межрайонного приюта в городе Шумерля для включения в республиканскую адресную инвестиционную программу.

Кстати, желающие приютить собачек (на фото эти щенки), могут обратиться в МУП «Коммунальник», телефон 2-05-38 или 2-33-06.

Вот что пишут журналисты на странице в инстаграм:

МИЛОТЫ СОБАШЛИВОЙ ПОСТ

@nika_renal и Виктор СТЕПАНОВ поехали в Шумерлю, разбираться, как там решают вопрос с бездомными собаками.

И, похоже, попали в плен — к хвостатым очаровашкам. Главное, чтобы всех с собой на работу не привезли.

Вопрос с бездомными собаками — непростой. Поэтому мы смотрим, как его пытаются решить в разных муниципалитетах, возможно ли его вообще решить при нынешней законодательной базе и финансировании.

Что ещё интересного мы узнали в Шумерле — расскажем в ВЕСТЯХ и на сайте СНGTRK.RU

Сайт администрации города Шумерли.