Болеющих стало больше

Резкий рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 стал основной темой обсуждения рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Заседание оперштаба, в котором приняли участие глава администрации Шумерли Валерий Шигашев, глава города Сергей Яргунин, зам. главы администрации — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина и главный врач Шумерлинского ММЦ Владимир Кутин, состоялось 26 января непосредственно в медицинском учреждении.

Цифры действительно настораживают. Как сообщил Владимир Кутин, всего на момент проведения заседания с начала года выявлено 84 случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 4 человека, из них трое пролечены амбулаторно, один — в стационаре. С начала года (по данным на 25 января) умерло 8 человек. В данное время на лечении находятся свыше 70 человек.



К сожалению, статистика с каждым днем может меняться в сторону увеличения. Это связано и с появлением нового штамма — омикрона. Беспокоит и увеличение заболеваемости среди детей.

Как и в случаях с предыдущими штаммами вируса, привитые люди переносят болезнь легче, а самыми уязвимыми по-прежнему считаются люди с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. Статистика по вакцинации по городу такова: с 1 января первым компонентом вакцины привились 844 человека, из них из группы старше 60 лет — 351. Ревакцинированы 398 человек. Знакомя с цифрами, Владимир Кутин также сообщил о поступлении в ММЦ 40 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» для подростков 12-17 лет и если есть желающие вакцинировать своих детей, они могут обратиться в медицинское учреждение.



Учитывая высокую контагиозность нового штамма коронавируса, члены оперштаба сошлись в рекомендациях к работодателям — если кто-то из сотрудников почувствует недомогание, ему лучше несколько дней оставаться дома и соблюдать самоизоляцию. Ведь если он при среднем самочувствии будет продолжать ходить на работу, может заразиться весь коллектив. В итоге это скажется на производительности труда любой организации или предприятия намного больше.



Следует отметить, что на момент проведения заседания, в учреждениях образования города с подтвержденным диагнозом COVID-19 болеют пятеро обучающихся. По второй школе, где имеется 1 человек с подтвержденным коронавирусом и двое контактных, было принято решение перевести на трехдневное дистанционное обучение учащихся 5-11 классов. Это даст возможность полноценно обработать помещения дезсредствами и позволит прервать цепочку распространения вируса.

Татьяна Яковлева.