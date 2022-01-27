Чувашия отмечена в числе регионов, активно реализующих программу комплексного развития сельских территорий

Об этом вице-премьер Правительства России Виктория Абрамченко рассказала на совещании у Президента Российской Федерации Владимира Путина. «Хочу отметить регионы, которые активно включились в реализацию программы. Это Республики Саха (Якутия) — 69 проектов, Чувашия — 37 проектов, Татарстан — 35 проектов, Хакасия и Краснодарский край — по 34 проекта», — заявила зампред Правительства страны.

Виктория Абрамченко подчеркнула, что за два года реализации программа комплексного развития сельских территорий стала по-настоящему народной. Она позволяет улучшить ситуацию с жильём, инфраструктурой, образованием и здравоохранением на селе, выровнять уровень жизни городского и сельского населения. Улучшены условия жизни восьми миллионов человек, проживающих в 6,5 тысячах сельских населенных пунктов. 438 тыс. человек проживают в Чувашии.

«Мы заинтересованы в реализации новых проектов, которые позволят успешно решать задачи развития территорий и агропромышленного комплекса. Готовы стать «пилотами» по многим направлениям федеральной повестки», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев. По его словам, важно синхронизировать реализацию проектов по разным направлениям и думать не только о том, как построить объекты, но и о том, чтобы они полноценно функционировали, активно вовлекать в эту работу граждан.

За два года на реализацию программы в Чувашии направлено более двух миллиардов рублей, построено и отремонтировано свыше 3 700 объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Как отметила Виктория Абрамченко, безусловным приоритетом является улучшение жилищных условий граждан посредством предоставления «сельской ипотеки». За два года в Чувашии одобрено кредитов на общую сумму более 2,3 млрд. рублей. Это позволило улучшить жилищные условия 1548 семей.

На этот год в Чувашии на реализацию программы комплексного развития территорий предусмотрено еще 869,7 млн. рублей. Средства будут направлены на реализацию проектов по благоустройству, созданию комфортной среды для жизни и работы на сельских территориях и субсидирование ранее выданных кредитов по сельской ипотеке. Ожидается появление порядка 850 рабочих мест на селе.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.