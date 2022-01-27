С 27 января по 6 февраля учащиеся будут переведены на дистанционное обучение

Соответсвующие изменения внесены в указ Главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 года № 205.

Документом установлено, что с 27 января по 6 февраля включительно реализация образовательных программ будет осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Действие указа распространяется на общеобразовательные организации и организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы на территории города Чебоксары.

Напомним, что соответствующее поручение Глава Чувашии Олег Николаев озвучил сегодня на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики.

Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в общеобразовательных учреждениях остается неудовлетворительной. На сегодняшний день 660 заболевших по республике, 430 из них – в городе Чебоксары. Это почти 65%. Прирост заболевших за один день по городу составил более 100 человек.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики