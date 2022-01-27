Послание Главы Чувашии Госсовету республики — в прямом эфире

28 января Глава Чувашской Республики Олег Николаев обратится с ежегодным Посланием к Государственному Совету Чувашской Республики. Церемония состоится в 12.00 в Чувашской государственной филармонии.

Трансляция будет организована в эфире Национального телевидения Чувашии, в региональном эфире российского информационного телеканала «Россия 24» и на официальном сайте ГТРК «Чувашия» www. chgtrk.ru, а также в сообществе «Олег Николаев | Чувашия» в социальной сети «ВКонтакте», на YouTube-канале «Республика 21».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики