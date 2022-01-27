Ирина Булыгина: «Новые меры становятся очередным этапом борьбы с пандемией»

Глава Чувашии заявил о максимальном переводе совещаний в дистанционный формат.

«Прошедшие с последнего заседания оперативного штаба дни говорят о том, что рост количества людей, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, не просто большой, он практически взрывной. Мы сегодня точно ожидаем подтверждение более 230 человек вновь инфицированных», – заявил Глава Чувашии Олег Николаев на еженедельном совещании в Доме правительства.

По его словам, за прошедшие выходные почти на 30% увеличилось количество госпитализированных пациентов, на 50% – амбулаторных.

«В связи с этим видится целесообразным максимальный перевод всех совещаний в дистанционный формат. Соответственно, критически попросил бы посмотреть на проведение массовых мероприятий, особенно в помещениях, и там, где есть возможность их отменить или перенести, то соответствующие решения надо принимать, чтобы не представлять рисков для участников», – сказал Олег Николаев.

Руководитель республики также призвал активизировать работу волонтерского корпуса по оказанию помощи медицинским работникам и людям, которые лечатся амбулаторно.

Председатель комиссии по социальной политике и национальным вопросам Общественной палаты Чувашской Республики Ирина Булыгина: «В настоящее время перед Правительством каждого региона стоит задача — борьба с распространением новой коронавирусной инфекцией на территории с учетом нового штамма «омикрон».

Новый штамп коронавируса быстро распространяется по всему миру. Не углубляясь в медицинские термины, мы можем сказать, что «омикрон» отличается от «дельты» и прочих штаммов ковида тем, что он протекает в более лёгкой форме, но передается в разы быстрее.

Непростая эпидемиологическая ситуация требует от государства жесткого подхода к соблюдению санитарных норм. Но за три года в обществе сформировалось отрицательное отношение к ограничениям, вызванное как общей психологической усталостью от темы ковида, так и неочевидной эффективностью предпринимаемых мер.

Требование для граждан использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию трудновыполнимо. Более того, ограничения не носят тотальный характер, что вызывает сомнения в их необходимости. Сложно объяснить обывателю обязательность ношения маски и перчаток, когда он ежеминутно сталкивается с нарушением этого правила.

В сложившейся ситуации упор необходимо делать на оперативное развертывание системы оказания медицинской помощи в случае роста заболеваемости путем перепрофилирования медицинских учреждений под ковид-госпитали.

Верный и обдуманный подход о переходе к дистанционным формам проведения всех совещаний, отмене массовых мероприятий. Стоит подумать и о студентах, которые в скором времени будут возвращаться с каникул и будут подвергаться избыточному риску заражения

«омикроном», — председатель комиссии по социальной политике и национальным вопросам Общественной палаты Чувашской Республики Ирина Булыгина.