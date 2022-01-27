В индустриальном парке «Машзавод» планируют создать порядка 500 рабочих мест

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов и исполняющий обязанности министра промышленности Александр Кондратьев познакомились с возможностями индустриального парка «Машзавод». Здесь уже началась реконструкция основного производственного корпуса.

Для новых резидентов предусмотрели территорию свыше восьми гектаров. В индустриальном парке созданы условия для компаний, специализирующиеся на машиностроении и изготовлении металлоконструкций. Предприятиям будут доступны услуги механической обработки литых заготовок деталей, цинкования, оксидирования.

«Особенность индустриального парка в том, что резиденты приходят на все готовое. Предприятиям предоставляют инженерные сети, необходимые площади для производства, транспортную инфраструктуру. Это определенная выгода для конечного получателя. Мы в свою очередь готовы обсуждать и рассматривать меры поддержки для инвесторов, сопровождать проекты. Индустриальные парки – становятся трендом в развитии промышленности», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Территорию индустриального парка «Машзавод» резиденты уже начинают занимать. Одна из успешных разработок машиностроителей – трассоукладчик. Заказы на оборудование поступают и из других регионов.

На реализацию инвестиционного проекта в течение двух лет выделят порядка пятисот миллионов рублей из федерального бюджета. Уже к 2028 году здесь планируют выйти на проектную мощность. Ожидаемый объем внебюджетных инвестиций за это время должен превысить 1 миллиард рублей.

Минэкономразвития Чувашии.