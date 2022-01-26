Промышленный технопарк «AБAT» создадут с расчетом на новые производства

Перспективы промышленного технопарка «AБAT» с предпринимателями обсудили заместитель Председателя Кабинета Министров Дмитрий Краснов и исполняющий обязанности руководителя Минпрома республики Александр Кондратьев.

Под единым брендом планируется объединить производства аппаратов для заморозки, технику для торговли и общественного питания, моечные машины, комплектующие. Здесь же будут оказывать услуги прототипирования. Площадь земельных участков для потенциальных резидентов — свыше 10 тысяч квадратных метров. Главное преимущество территории технопарка — обеспечение коммунальной и транспортной инфраструктурой.

«Создание промышленных технопарков – перспективная задача региона. Это новые рабочие места и потенциальные инвесторы. На реализацию данного проекта запланированы субсидии из федерального бюджета – это 500 миллионов рублей на 2 года, при софинансировании республиканского бюджета в размере 5 миллионов. Мы поддерживаем инвесторов, которые готовы создать площадки для создания и развития производственных и инновационных», — отметил вице-премьер Дмитрий Краснов.

Сейчас под брендом «АБАТ» действует промышленный кластер. Он объединяет производителей профессионального кухонного оборудования и комплектующих. Только в прошлом году, работая в единой кооперации, десять предприятий получили выручку свыше 6,5 миллиардов рублей.

Минэкономразвития Чувашии.