Как будут выплачивать пособия, переданные в ПФР органами социальной защиты населения

Напоминаем, что с 1 января 2022 года Пенсионный фонд Российской Федерации оказывает меры поддержки следующим категориям граждан (которым ранее назначали и выплачивали органы социальной защиты населения)*:

неработающие граждане, имеющие детей;

лица, подвергшиеся воздействию радиации;

реабилитированные лица;

инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям;

военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

В январе 2022 года Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской Республике — Чувашии произвело выплаты мер социальной поддержки, принятых от органов социальной защиты населения, на общую сумму 50,5 млн. руб. для 6,5 тыс. получателей.

Выплаты осуществлены через Почту России и кредитные организации за январь.

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 2022 года ДОСРОЧНАЯ. Порядок выплат предусматривает перечисление средств с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие, т.е. Пенсионный фонд должен был перечислить средства за январь 2022 года в феврале, за февраль 2022 года в марте, за март 2022 года в апреле.

Соответственно выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых числах марта. Начиная с марта, перечисление средств вернется к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце. В феврале за январь 2022 года деньги поступят только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале.

Например: Екатерина Иванова, неработающая мама из г.Шумерля, получает пособие на ребёнка до 1 года 6 месяцев в отделении почтовой связи каждый месяц 5-го числа. За январь 2022 года это пособие Екатерина должна была получить 5 февраля, но получила ДОСРОЧНО в январе по утвержденному Почтой России графику. Далее за февраль 2022 года эту выплату Екатерина Иванова получит в марте, в обычные сроки, 5 числа.

Напоминаем, что получить информацию по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, можно на сайте ПФР, по телефону регионального контакт-центра Отделения ПФР по Чувашской Республике 8-800-600-04-85, а также в официальных аккаунтах Отделения Чувашии в Фейсбуке, Вконтакте, Инстаграм.

* с полным перечнем переданных мер можно ознакомиться на сайте ПФР

Пресс-служба Отделения ПФР по Чувашской Республике.