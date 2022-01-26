Глава администрации Шумерли проинспектировал процесс отлова безнадзорных животных

Кроме того, Валерий Шигашев пообщался с жителями многоквартирных домов, высказавших свои недвусмысленные пожелания относительно животных и изъявивших желание отправить запрос в правительство об изменении законодательства в части обращения с бездомными животными. На что глава администрации пояснил, что такая инициатива уже озвучена на федеральном уровне.

Две сучки и взрослый кобель были доставлены на базу предприятия на передержку до отправки в приют пос. Кугеси (БУ ЧР «Чебоксарская районная СББЖ»), где, в соответствии с действующим законодательством, животных осмотрит ветеринар, им будут сделаны прививки от бешенства, стерилизация и биркование. После чего собаки будут возвращены в привычное место обитания.

Последний факт вызывает особое недовольство горожан, утверждающих, что это не решение проблемы, ведь после всех регламентных процедур животные не перестают хотеть есть, особенно в холодное время, и превращаются по существу в хищников.

Побывала бригада и у пожилой женщины, которая приютила у себя с десяток собачек, вместе с зоозащитниками ухаживая за ними. Да только горожане, проходящие мимо ее дома, все чаще жалуются на собак, которые буквально не дают прохода. Агрессивную сучку усыпили на период отлова и доставили на базу, как и упитанных щенков (из шести было 5 женских особей!), которые буквально через месяц — два станут взрослыми собаками, вызывающими опасения у горожан.

Кстати, гости помогли расчистить от снега подходы к дому, а глава администрации провел обследование жилищных условий. Отметим, что женщине было предложено жилье в бывшем доме ветеранов, но она отказалась, сославшись на «родные стены» и поблагодарив за помощь волонтеров, помогающих ей в быту.

gshum.cap.ru