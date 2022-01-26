В Шумерле стартовал месячник оборонно-массовой и спортивной работы

25 января в МБУДО «Центр детского творчества» состоялось официальное открытие городского месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Году выдающихся земляков в Чувашии.

На мероприятии, которое проходило в онлайн-формате, присутствовали: глава города — председатель Собрания депутатов Сергей Яргунин; Почетный гражданин города Шумерля, председатель Общественного Совета Владислав Садырга; депутат городского Собрания Владимир Афошин. Также к трансляции мероприятия были подключены преподаватели, кадеты, юнармейцы, члены поисковых отрядов, представители военно-патриотических клубов образовательных учреждений города.

Ежегодно все юнармейцы проходят школу мужества, участвуя в мероприятиях месячника оборонно-массовой и спортивной работы. Так и в этом году ребят ждут различные испытания-эстафеты, соревнования по техническим и прикладным видам спорта, творческие конкурсы и другое. Приятной новостью для юнармейцев города стало сообщение Елены Головановой, директора МБУДО «Центр детского творчества», о том, что скоро в Центре детского творчества заработает Дом Юнармии.

Кульминацией мероприятия стало награждение отличившихся Юнармейцев Республиканскими наградами. Знаком «Юнармейской доблести» 3 степени был вручен Кириллову Ивану, обучающемуся МБОУ «СОШ №1»; диплом за 1 место в республиканском конкурсе плакатов «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» — Князьковой Ксении, обучающейся МБОУ «СОШ №3»; дипломом 2 степени в республиканских соревнованиях по пулевой стрельбе среди молодежи допризывного возраста, посвященных памяти генерала-майора государственной безопасности Тихонова В.А. в упражнении МП-1а отмечена Миронова Мария, обучающаяся МБОУ «СОШ №2»; дипломом победителя в республиканской онлайн-викторине «А сердце помнит все до дрожи…» награжден Карчиков Алексей, обучающийся МБОУ «СОШ №2».

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой многие из запланированных мероприятий будут перенесены в онлайн-формат. Просим внимательно следить за ходом реализации плана и сообщениями от организаторов конкурсов и соревнований на сайте Центра детского творчества https://cdt-rcheb.edu21.cap.ru/, а также на странице ВК «Юнармия города Шумерля» https://vk.com/un.armia.shum, где уже размещены видеообращения ветеранов боевых действий и председателя Совета ветеранов г. Шумерля к участникам месячника оборонно-массовой и спортивной работы.

Завершится месячник 24 февраля 2022 года.

Сайт администрации города Шумерли.