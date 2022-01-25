Чувашия — в числе лидеров по цифровизации сферы спорта и здравоохранения

По ряду направлений за прошедший год республика сильно продвинулась в сфере цифровизации. Так, Минспорт Чувашии с 67 места вырвался на 1 среди регионов страны. Минздрав — на 8 месте.

По словам министра спорта Василия Петрова, работа ведется по двум направлениям: готовятся кадры для цифровой трансформации, а также создана и функционирует единая спортивная региональная цифровая платформа.

Все сотрудники министерства и ответственные лица в подведомственных учреждениях прошли обучение по программам «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации», «Цифровая трансформация. Быстрый старт», «Кадры для цифровой экономики» и повысили квалификацию в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни».

Все спортивные организации уже подключены к системе LSPORT, сейчас к ней подключаются муниципалитеты и спортивные федерации, ведется наполнение баз данных, чтобы ими могли пользоваться как спортсмены, так и интересующиеся здоровым образом жизни граждане. Платформа позволяет автоматизировать базовые процессы физической культуры и спорта, управлять данными и аналитикой.

чувашинформ.рф