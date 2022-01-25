Социология ЦУР: аудитория уходит в Интернет

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики и Центр управления регионом Чувашии провели социологическое исследование об информационных предпочтениях населения.

Опрос проводился в конце декабря 2021 года методом онлайн-анкетирования среди активных пользователей соцсетей. В нем приняли участие 900 человек.

Социологи ЦУР выяснили, ежедневно интересуются новостями о текущей ситуации в Чувашии 45% опрошенных, а 41% — лишь время от времени.

При этом каждый второй узнает о событиях из соцсетей и интернет-СМИ, каждый третий — из телевидения и новостных агрегаторов поисковых страниц, 13% — из радио, 12% — прессы, а 7% из блогов.

«Интерес не всегда означает доверие к источнику информации. Так, средствам массовой информации верит каждый четвертый респондент, 18% — блогерам, 12% — и тем, и другим. А треть опрошенных не доверяет никому», — отметила руководитель ЦУР Чувашии Татьяна Немцева.

Респонденты отметили, что наибольший интерес у них вызывают новости о социальных проблемах (54%), политике (31%), деятельности российских властей (31%). Каждого пятого интересуют темы семьи и детей, экономики и бизнеса, международных отношений.

«"Цифра" наступает и ее не остановить — именно так я бы охарактеризовала будущее отрасли. Все больше людей отдает предпочтение онлайн-формату получения информации, потому что это быстро и удобно. При этом люди по-прежнему охотно

обращаются к традиционным медиа. У современного человека появляется все больше альтернатив и больше источников данных. И это хорошо: можно выбрать наиболее удобный в данный момент формат», — обратила внимание министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.