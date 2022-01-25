Жителей Чувашской Республики пригласили на онлайн-программу ко Дню студента

Онлайн-программу ко Дню российского студенчества подготовил московский Музей Победы. 25 января интернет-пользователей ждут виртуальная выставка, онлайн-экскурсия, тематические кинопоказы и викторина. Посмотреть программу можно будет на сайте музея https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-rossiyskogo-studenchestva-tatyanin-den/

Роковой день — 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия напала на Советский Союз — разделил жизни миллионов жителей нашей страны на «до» и «после». Тяжелые военные времена сказались и на работе высших учебных заведений и судьбах их воспитанников. Многие преподаватели и студенты добровольно отправлялись на фронт. Для тех, кто оставался в тылу, учебный процесс был перестроен, изменены многие направления научно-исследовательской деятельности. Наша новая онлайн-программа расскажет о жизни студентов в годы Великой Отечественной, о мужестве и самоотверженности молодежи», — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Как в годы войны был организован учебный процесс в университетах и институтах? Какие подвиги совершили молодые люди, сменившие студенческую скамью на солдатскую шинель? Об этом расскажет новая виртуальная выставка, приуроченная ко Дню студента. В электронной экспозиции представят оцифрованные раритеты из фондов музея. Пользователи увидят фотографии военных лет и документы, смогут узнать об эвакуации высших учебных заведений, изменениях в учебных программах, участии студентов в отрядах противовоздушной обороне и строительстве оборонительных сооружений и др. Зрители также увидят фотографии «ночных ведьм». Именно так немцы называли летчиц женского авиаполка ночных бомбардировщиков. Многие из «ночных ведьм» бросили учебу, чтобы сесть за штурвал военного самолета.

Подвигам молодых людей в годы Великой Отечественной также посвятят новую тематическую онлайн-экскурсию. Гости «побывают» в двух масштабных экспозициях – «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Сочетание исторически достоверных декораций, проекций, голограмм, фильмов-реконструкций и подлинных экспонатов военного времени позволят пользователям погрузиться в события прошлого. Гид расскажет о героизме молодогвардейцев и подольских курсантов, об участии студентов в народном ополчении, пожарной самообороне и др.

Всех желающих также приглашают пройти онлайн-тест и проверить свои знания о жизни студентов в годы Великой отечественной войны. Выполнив все задания, пользователи узнают много интересных фактов из жизни молодежи середины ХХ века.

В онлайн-кинотеатре Музея Победы покажут советский фильм «Молодая гвардия» (1948). Военная драма, снятая Сергеем Герасимовым по мотивам одноименного романа Александра Фадеева, повествует о героизме участников комсомольской̆ подпольной̆ организации. Кроме того, зрители увидят фильм «Сверстницы» режиссера Василия Ордынского. Лента, созданная в 1959 году, рассказывает о судьбах студентов послевоенного поколения на примере истории трех подруг.

ФГБУК «Музей Победы»