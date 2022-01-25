Глава Чувашии поздравляет с Днём российского студенчества

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Студенчество — это время открытий, стремлений и самых смелых идей. Именно в годы учёбы происходит становление характера, жизненных принципов и убеждений, закладываются основы будущих успехов. Дружба, зародившаяся в студенческие годы, нередко становится основой крепких профессиональных и личностных отношений.

Сегодня свыше 64 тысяч студентов получают свои знания и трудовые компетенции в 18 техникумах, колледжах и 13 организациях высшего образования республики. Ежегодно представители Чувашской Республики принимают участие в молодежных форумах, достигая там блестящих результатов. По итогам Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» в 2021 году молодежь Чувашской Республики выиграла 5 грантов на общую сумму 1,6 млн рублей. На Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» делегация Чувашии завоевала 11 наград и вошла в ТОП-10 среди 77 регионов России, принявших участие.

Фестивали и форумы, молодёжные слёты и социальные проекты — ни одно из этих событий не обходится без мощной поддержки студентов-волонтёров. Сегодня их в Чувашии свыше 32 тысяч человек.

Особое внимание в республике уделяется поддержке молодежи и стимулированию их активности — присуждаются стипендии за особую творческую устремленность, государственные молодежные премии, именные стипендии Главы Чувашской Республики.

В этот праздничный день желаю всем студентам сохранить неиссякаемый оптимизм, оставаться энергичными и открытыми всему новому!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.