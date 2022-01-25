ВЦИОМ: 55% жителей Чувашии отмечают улучшение качества дорог

В целом по стране 49% опрошенных удовлетворены состоянием и доступностью дорог, а также отмечают положительные изменения в этой сфере.

Исследование проведено Всероссийским центром изучения общественного мнения в декабре 2021 года. Опрошены 170 тысяч респондентов в 85 регионах страны.

Самые лучшие дороги, по мнению населения, в Чечне (85%), Севастополе (81%) и Крыму (75%). В Татарстане и Марий Эл качеством дорог удовлетворены соответственно 63% и 61% жителей.

В 2021 году в Чувашии отремонтировано 117 км автодорог. А всего с 2017 года в рамках приоритетного проекта и нацпроекта «Безопасные качественные дороги» покрытие заменено на протяжении 533 км, 7,3 км автодорог и 643 м мостов реконструированы, на 62 км установлено освещение.

чувашинформ.рф.