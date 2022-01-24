Шумерлинский МУП «Коммунальник» приступит к отлову безнадзорных животных

Сегодня МУП «Коммунальник», с которым заключен контракт, приступит к отлову безнадзорных животных, в частности собак. Об этом шла речь на оперативном совещании при главе администрации города Шумерля.

В городе выявлены и определены для первоочередного отлова наиболее опасные стаи собак. По ним даны непосредственные указания для незамедлительных мер. Официальной информации о нападении бродячих собак на людей не поступало, однако жители города просят не доводить ситуацию до этого и как можно быстрее решить проблему.

Напомним, что заключен контракт с МУП «Коммунальник» на отлов 88 особей. Организуется пункт временного содержания щенков на базе МУП «Коммунальник». Госветслужбой Чувашии сформирована заявка на выделение финансирования на проектирование, а в последующем, строительство межрайонного приюта в городе Шумерля для включения в республиканскую адресную инвестиционную программу.

Отметим, что ситуация усугубляется, несмотря на проведенные в соответствии с федеральным законом работы. Надежда — на внесение изменений в закон «Об ответственном обращении с животными», о чем было анонсировано на всероссийском уровне.

В случае нападения животных либо их агрессивного поведения необходимо срочно обращаться в полицию для принятия мер по защите граждан!

Сайт администрации города Шумерли.