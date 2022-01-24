Студентам из Чувашии предлагают создать туристические проекты в рамках акселератора SberStudent

Участники пройдут образовательный модуль по теме предпринимательства и смогут запустить собственный технологический стартап. Победители разделят призовой фонд от Сбера и получат гранты от Moscow Seed Fund.

В этом году в рамках федерального акселератора по договоренности с Правительством Чувашской Республики студенты приглашаются к активной разработке стартапов и проектов по теме развития туризма. Все они вне зависимости от итогов акселератора Сбера, будут рассмотрены специальной комиссией по развитию туризма в Чувашии. А авторы лучших идей по этому направлению получат дополнительное поощрение и возможность реализовать свой проект в регионе.

«Я искренне считаю, что наш регион недооценен с точки зрения туристов. Сегодня привлечение турпотока — основная задача национального и регионального проектов, который мы разработали. Поэтому для нас очень важны свежие мысли и интересные идеи в этой сфере. Мы возлагаем большие надежды на студентов, которые вступят в акселератор SberStudent и предложат проекты в области создания и развития туристической инфраструктуры, а также разработки, продвижения и популяризации туристических маршрутов», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

«Участие в акселераторе SberStudent – отличная возможность для наших ребят проявить себя и попробовать разработать собственный инновационный продукт. А заодно помочь развитию родного региона. Уникальный опыт этого года позволит объединить опыт Сбера, профессоров Стэнфордского университета и Правительства Чувашской Республики, чтобы разработать по-настоящему полезные и уникальные проекты в области туризма и не только», — подчеркнула управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк Анастасия Трутнева.

Принять участие в акселераторе могут все желающие, для регистрации не нужен готовый бизнес-продукт или даже идея.

Первый этап программы предусматривает онлайн-курс по основам технологического предпринимательства — участники научатся анализировать соответствие продукта рынку, выстраивать бизнес-модель, находить заказчиков, а также использовать техники дизайн-мышления — всё это поможет им создать свой проект с нуля.

Второй этап проходит в командном формате — участники объединятся вокруг наиболее перспективных идей и продолжат развивать собственные проекты под руководством менторов. На третьем этапе — Демодне — лучшие команды представят свои проекты топ-менеджменту Сбера и инвесторам, а также корпорациям — потенциальным заказчикам.

Регистрация в общероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников SberStudent продолжится до 14 февраля 2022 года. Участие в программе бесплатное. Ожидается, что в 2022 году участниками SberStudent станут 25 тысяч студентов и научных сотрудников со всей России.

В 2021 году участие в программе приняли 12 тысяч студентов, аспирантов и научных сотрудников со всей страны.

Минэкономразвития Чувашии.