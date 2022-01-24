Проект по благоустройству парка обсудили на месте

Сегодня в городском парке культуры и отдыха состоялось обсуждение будущего проекта благоустройства парка с представителями фирмы-проектанта — компании «Berso». Напомним, что в 2021 году Шумерля вошла в число победителей V Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений в категории среди малых городов с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек и удостоилась федерального гранта в размере 70 млн. рублей на реализацию проекта «Парк им. 50-летия Пионерской организации».

В соответствии с проектом в парке должны благоустроить пруд и территорию вокруг фонтана, там появится событийная площадка, у здания кинотеатра построят амфитеатр. В лесной части парка появятся этнопоселок и павильон-дендрарий для проведения экологических мастер-классов. Также будут благоустроены пешеходные дорожки и создана эко-тропа.

В сопровождении главы администрации Валерия Шигашева, его заместителя — начальника Управления градостроительства и городского хозяйства Альбины Ксенофонтовой и других ответственных лиц представители ООО «Berso» на месте изучили обстановку, обозначили моменты, требующие особого внимания. В целом парк произвел на них приятное впечатление, и они отметили, что сделают все, что в их силах, чтобы он стал еще более красивым и уютным.

Заметим, что ООО «Berso» является для города одним из проверенных партнеров и, как отметил Валерий Шигашев, нареканий к их работе до сих пор не было. Глава выразил надежду, что и этот проект будет реализован качественно и в полном объеме, в соответствии с государственными заданиями и потребностями.

«Мы провели первую встречу, обсудили проект в целом и вышли на территорию посмотреть, что мы имеем на сегодняшний день, что нужно переделать или воплотить в жизнь. Было озвучено достаточно много предложений, есть вероятность, что часть из них не войдет в проект, ведь все это требует определенных финансовых средств. Поэтому пожелание к исполнителям проекта — не нужно шика, нужно чтобы получилось интересно и красиво, но без излишних затрат», — подвел итоги Валерий Шигашев.

Т. Александрова.