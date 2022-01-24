Поздравляем с высокой наградой!

С 2018 на базе двух библиотек города Шумерли происходит реализация культурно-образовательных проектов, направленных на духовно-нравственное воспитание детей и подростков. С участием социальных партнеров и волонтёров ежемесячно проходят разнообразные события, объединённые любовью к Богу, интересом к православной литературе, желанием юных шумерлинцев развить в себе творческие таланты, приобрести основы грамотной речи и навыки правильного поведения в современном социуме.

В данном направлении храм преподобного Серафима Саровского принимает самое активное участие. В последние годы совместная деятельность священнослужителей и библиотекарей укрепилась в рамках деятельности центра творчества «Я читаю и творю» (на базе городской библиотеки-филиала №4 им.В.В.Маяковского), детского православного библиотечного театра «Улыбка веры» и детского центра православной культуры «Благодать» (на базе городской детской библиотеки-филиала №1 им.С.Я.Маршака), руководителем которых является Елена Каширина.

В торжественной обстановке 23 января в благословение за усердные труды во славу Святой Церкви в храме состоялось награждение директора муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная система» Елены Евгеньевны Кашириной Архиерейской грамотой Чувашской Митрополии. Настоятель храма протоиерей Владимир Ильин подчеркнул, что сегодня шумерлинские библиотеки являются важными культурно-просветительскими центрами, которые с большим интересом и желанием посещают горожане разного возраста.

Поздравляем Елену Евгеньевну с высокой наградой, желаем крепкого здоровья, профессиональных успехов, новых творческих идей и их успешной реализации.