О «Сертификате молодоженов»

25 апреля 2019 года Главой Чувашии подписан указ, согласно которому лица, заключившие брак, будут получать «Сертификат молодоженов», дающий право на медицинское обследование в целях раннего выявления заболеваний репродуктивной системы и консультирование по вопросам планирования семьи.

У сертификата молодоженов имеется важное преимущество: он дает право молодой паре обследоваться в любое удобное время, бесплатно и без очереди. Все анализы и обследования для супругов будут осуществляться в рамках ОМС в бюджетном учреждении Чувашской Республики «Президентский перинатальный центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики г.Чебоксары.

Женщины могут пройти консультацию гинеколога с проведением УЗИ органов малого таза и взятием мазков на онкопатологию и микрофлору.

Для мужчин доступна консультация врача уролога-андролога с проведением спермограммы.

Напомним также, что:

— срок действия «Сертификата молодоженов» составляет 1 (один) год с момента вручения и не продлевается;

— «Сертификат молодоженов» в случае его утраты, хищения, порчи не восстанавливается;

— денежный эквивалент медицинских услуг, оказываемых по «Сертификату молодоженов», не выплачивается.

Так, в 2021 году в Чувашии органами «ЗАГСа» было выдано более 3500 таких сертификатов, и только 350 пар воспользовались им. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье свои будущих малышей!

Справочно :

В Чувашии бесплодием страдает 17-18 % супружеских пар, в 60 % случаев из них бесплодны женщины. В последние годы отмечается рост и мужского бесплодия, что связано в основном с неправильным образом жизни, заболеваниями репродуктивной системы, неблагоприятным воздействием факторов окружающей среды и др.

Ежегодно в Чувашии регистрируется свыше 7000 браков, сообщает Минздрав Чувашии.

Источник: gshum.cap.ru