Органы власти и госорганизации становятся активнее в социальных сетях

Об этом на днях сообщил заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев. Он подчеркнул, что в интернете уже размещено более 50 тысяч страниц российских государственных органов.

«Больше всего госорганов и госорганизаций представлено во «ВКонтакте» — почти 40 тыс. пабликов (57%), еще 14 тыс. — в «Одноклассниках» (20%). В зарубежных соцсетях госпабликов значительно меньше. На январь этого года у пабликов органов власти и бюджетных учреждений, по нашим оценкам, совокупно 55 млн подписчиков», — сказал Андрей Цепелев.

Госпаблики – это компонент платформы обратной связи между гражданами и государством. Их развитие – важная задача АНО «Диалог» и Центров управления регионами, которая поставлена Минцифры России. Только за 2021 год системы обратной связи, в том числе «Госуслуги. Решаем вместе» и «Инцидент Менеджмент», обработали более 10 млн обращений. Об этом в декабре прошлого года заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. При этом среднее время ответа на обращение составило 4,5 часа.

По мнению руководителя ЦУР Чувашской Республики Татьяны Немцевой, востребованность социальных сетей с каждым годом повышается. А сообщества органов власти, министерств и различных учреждений — больниц, детских садов, школ, музеев, пользуются популярностью среди населения.

«Благодаря развитию госпабликов люди получают информацию по интересующим их вопросам. Это удобно, и значительно сокращает дистанцию между обществом и государственными институтами», — считает Татьяна Немцева.

Госпаблики развиваются не только в соцсетях, но и в мессенджерах. Региональные администрации в 10 пилотных регионах уже обзавелись чат-ботами в Telegram, Viber и «ВКонтакте». В этом году их планируют запустить по всей России.