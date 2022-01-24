Возрождение шумерлинского стадиона «Темп» продолжается

Еще в 2019 году начались работы по реконструкции стадиона «Темп» города Шумерля, в былые времена собиравшего на своем поле детей и ветеранов футбола. Инициатором возрождения объекта стал уроженец Шумерли, а сегодня депутат Законодательного Собрания Свердловской области, член комитета по социальной политике Анатолий Никифоров.

После сноса ветхих построек, спила аварийных тополей (а таковых по периметру было порядка 40 штук) с территории стадиона, планировки участка реализация проекта была приостановлена, дорабатывалась проектно-сметная документация. Сегодня документ прошел экспертизу, получены техусловия от ресурсоснабжающих предприятий.

На рабочей встрече главы администрации Валерия Шигашева с меценатом проекта Анатолием Никифоровым, директором АНО «Содействие и развитие физической культуры и спорта «Стадион «Темп» Сергеем Новичковым шла речь о дальнейших действиях по реконструкции объекта, имеющихся проблемных вопросах, перспективах его дальнейшего функционала.

Укладка двух полей – игрового и тренировочного, строительство административно-бытового корпуса с раздевалками, душевыми, административными и техпомещениями и т.п. – таковы планы следующего этапа реализации проекта. В последующем – благоустройство прилегающей территории.

Принципиальная позиция благотворителей в том, что данный проект «глубоко социальный», акцент на доступность для занятий футболом сызмальства.

«Мальчишкой гоняли с друзьями мяч на этом стадионе, — вспоминает Анатолий Никифоров. – В юношестве играли в матчах с командами Советского Союза. Уровень, пример для гордости». Данный объект позволит мальчишкам нарабатывать мастерство, да и просто выведет их из дворов на современный футбольный объект.

Сайт администрации города Шумерли.