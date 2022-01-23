15 лет в профессии

Социальная работа — профессиональная деятельность, имеющая цель содействовать людям и социальным группам в преодолении личностных и социальных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и социальной реабилитации. Она включает как помощь одиноким пенсионерам и инвалидам, бездомным, так и помощь неблагополучным семьям с детьми. В Шумерлинском комплексном ЦСОН социальной реабилитацией несовершеннолетних занимается отделение помощи семье и детям.

Татьяна Юринова в отделении работает с 15 января 2007 года. Она уже со школьной скамьи определилась с профессией. В 2001 году Татьяна окончила Шумерлинское педагогическое училище по специальности «Дошкольное образование», но судьба распорядилась иначе и привела её в Шумерлинский городской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.



Многие считают, что в работе специалиста социальной сферы нет ничего сложного. Но это не так. Есть свои секреты в общении с несовершеннолетними получателями социальных услуг. Но главное – всегда улыбаться! Татьяна улыбается глазами, душой, сердцем! Дарит радость общения не только своим подопечным, но и настраивает их на позитивное взаимодействие в коллективе, учит дружбе, взаимопониманию и взаимоподдержке.



В группе, где она работает, все дети разные: и по возрасту, и по интересам, и по уровню социальной адаптации. Задача специалиста – сплотить этот небольшой коллектив, создать условия для интересного и разнообразного досуга, объединить их в дружную команду. И всё это получается у Татьяны Юриновой на отлично! Показателем положительной работы служат отзывы родителей несовершеннолетних и радостное согласие детей посетить группу реабилитации в дни летнего отдыха и оздоровления.



Татьяна активно участвует в общественной жизни коллектива, неоднократно принимала участие в республиканских конкурсах профессионального мастерства. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом, отличается доброжелательным и заинтересованным отношением к получателям социальных услуг – детям, родителям, людям мудрого возраста. Личные качества Татьяны Юриновой всегда притягивают к ней коллег по работе. Она стремится помочь и не боится трудностей.



За достижение высоких профессиональных показателей и многолетний добросовестный труд в области социальной защиты Татьяна была награждена благодарностью Министерства здравоохранения и социального развития, благодарностью и почетной грамотой Чувашской республиканской организации профсоюза, благодарностью администрации города Шумерли и благодарностью учреждения.

Набираясь опыта в практике социальной работы, Татьяна не забывала и о теории. Она систематически повышала квалификацию, а в 2017 году прошла профессиональную переподготовку.



Коллектив ШКЦСОН.