Чувашскую Республику на окружном полуфинале конкурса «Флагманы образования Школа» представляют 2 команды

Первый очный полуфинал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 21 января 2022 года на площадке Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского. В соревнованиях примут участие 47 команд из Приволжского федерального округа. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа» подали 36 758 человек из всех регионов России. Конкурс стартовал 7 октября 2021 года в школе № 1253 г. Москвы. В декабре участники конкурса проходили дистанционное тестирование, которое включало три блока: функциональная грамотность, общекультурный и управленческие тесты.

Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах России. Первым управленческие команды педагогов ПФО принял Нижний Новгород. С 21 по 23 января 2022 года конкурсанты будут бороться за выход в финал трека.

Удачной работы участникам пожелал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

От Приволжского федерального округа в полуфинале конкурса принимают участие 47 команд, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Нижегородскую область представляют 13 команд, Пермский край – 8 команд, Республику Татарстан – 8, от Оренбургской области – 3 команды, Пензенскую область на конкурсе представят 3 команды, Чувашскую Республику, Кировскую и Самарскую области, Республику Башкортостан и Удмуртскую Республику – по 2 команды, от Республики Мордовия и Саратовской области – по 1 команде.

В конкурсе «Флагманы образования. Школа» принимают участие управленческие команды, состоящие из 4 человек. Среди конкурсантов руководители образовательных организаций и их заместители, классные руководители, педагоги-предметники и учителя начальных классов.

Чувашскую Республикув полуфинале представляют команды:

МБОУ «Новошимкусская средняя общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики», с. Новые Шимкусы; МАОУ «Козловская средняя общеобразовательная школа № 2» г. Козловки;

Участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. Конкурсанты пройдут испытание «Дебаты», примут участие в деловой игре «Школьный проектный офис» и кейс-турнире. По результатам выполненных заданий будет сформирован индивидуальный рейтинг каждой команды. Также в ходе полуфинала пройдут просветительские лекции и мастер-классы по актуальным вопросам развития сферы образования.

В рамках деловой программы первого дня соревнований состоялся семинар для руководителей муниципальных органов управления образованием Нижегородской области. Мероприятие было посвящено вопросам гражданского воспитания подрастающего поколения. Представители президентской платформы «Россия – страна возможностей», экспертного сообщества и администрации региона обсудили проведение конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» – нового проекта, ориентированного на управленческие команды образовательных организаций и руководство муниципальных органов управления образованием. Заявочная компания на этот конкурс сейчас открыта и продлится до 28 февраля.

Профессиональный всероссийский конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей»была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело». В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов». В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций. «Флагманы образования. Школа»– это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников. Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств. Призеры конкурса получат возможность пройти образовательные программы и стажировки, а также призы от партнеров конкурса.